Haberler Otomobil Haberleri Paris’te Asya şovu

Paris’te Asya şovu Paris Otomobil Fuarı’na 15 marka katılmıyor. Fuarda Avrupalı ve Amerikalı markaların yerini Çinli ve Vietnamlılar aldı. Çinli GAC Motor, Vietnamlı Vinfast Paris’e ilk kez katıldı