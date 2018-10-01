Paris’te Asya şovu

İki
yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen Paris Otomobil Fuarı, 120'ncisi düzenleniyor. İlk olarak 2 Ekim'de basın mensupları için kapılarını açan fuarı, otomobil severler 4-14 Ekim arasında 10 gün boyunca ziyaret edebilecekler. Ancak Paris Otomobil Fuarı'nda bazı markalar 2016'da olduğu gibi yok. Hatta, bu yıl fuara katılmayan marka sayısında artış var. 2016'da yedi marka fuara katılmazken, 2018'de bu sayı 15'e çıktı. Fuara, Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıkladı. Fuara katılmayan Avrupalı ve Amerikalı markaların yerini ise Çinli ve Vietnamlı markalar aldı. Çinli GAC Motor, Vietnamlı Vinfast Paris'e ilk kez katıldı. Firmaların, yüksek maliyetler ve yeni modellerin piyasaya çıkış tarihlerinin fuarın tarihiyle uyuşmadığı için katılmadığı konuşuluyor. Fuara katılan firmalar ise şöyle: "Alpin, Aston Martin, Audi, BMW, Citroen, Dacia, DS. GAC Motor, Ferrari, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes- Benz, Morgan, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Tesla
, Toyota, Vinfast." 50
DÜNYA TANITIMI
Hibrit ve elektrikli araçların öne çıktığı fuarda, 50'ye yakın modelin dünya ve Avrupa tanıtımı yapılacak. Fuarda ilk kez sergilenecek modeller arasında; Audi A1, e-Tron, Q3, BMW 3, X5, Z4, Citroen C5 Aircross, DS 3 Crossback, Hyundai i30 N Fastback, Kia Niro EV, ProCeed ve Ceed GT, Lexus RC- LC Limited Edition, Mercedes Benz A, B ve GLE, EQC, Peugeot 508 SW, Renault Kadjar, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq RS, Toyota Corolla Touring Sports, Camry bulunuyor. VIETNAM'DAN YERLİ OTO ÇIKARMASI
Türkiye
gibi kendi otomobil markasını üretmeyi hedefleyen Vietnam, Paris'e çıkarma yapacak. Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Vingroup bünyesindeki Vinfast, ilk modellerini dünyaya Paris'ten tanıtacak. 3.5 milyar dolarlık yatırımla üreteceği yerli otomobilini 2019'da satışa sunmayı planlıyor. Vinfast, yerli otomobil projesinin tasarımı için ilginç bir yol seçti. Tasarım firmalarının katıldığı bir yarışma düzenledi. Pininfarina, ItalDesign, Zagato, Torino gibi tasarım şirketlerinin katıldığı yarışmayı kazanan ise 62 bin Vietnamlının oylarıyla belirlendi. 20 tasarım arasından Pininfarina'nın tasarımları birinci seçildi. Yapılan anlaşmaya göre sedan ve SUV modellerinin tasarımını Pininfarina yapacak. ÇİNLİ MARKANIN BAŞI TRUMP'LA DERTTE
Çinli
Guangzhou Automobile Group (GAC), ABD'den sonra şimdi de Avrupa'yı gözüne kestirdi. Son iki yıldır Detroit Otomobil Fuarı'na katılan GAC, Paris'te Avrupalı otomobil severlerin karşısına çıkacak. Toyota, Honda ve Fiat gibi markalarla ortak üretim yapan GAC, 2010'da satışa sunduğu Trumpchi'yi sergileyecek. GAC, Çin'in en hızlı büyüyen markası olan Trumpchi'yi ABD ve Avrupa'ya satmayı hedefliyor. Ancak GAC'ın en büyük sorunu markaadı.Trump başkan olmadan önce konulan bu isim, markanın ABD ve Avrupa'daki geleceğini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden GAC'ın Trumpchi ismini değiştireceği konuşuluyor. AMERİKA'YI TESLA TEMSİL EDİYOR
Ağırlıklı
olarak Avrupa markalarının yer aldığı Paris Otomobil Fuarı'na ABD'den bir tek otomobil markası katılıyor. Elon Musk
'ın kurucusu olduğu Tesla, Amerikan otomotivini fuarda temsil edecek. MERCEDES-BENZ ELEKTRİK VERECEK
Mercedes-Benz, fuarda yeni B-Serisi, GLE ve Mercedes-AMG markasının yeni giriş modeli A 35 4MATIC'in dünya lansmanlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Smart'ın 20'nci yılı şerefine hazırlanan özel bir konsept araç, EQ markasının ilk elektrikli modeli EQC ve 1937 model rekortmen W 125'den esinlenilerek üretilen EQ Silver Arrow'u da sergileyecek. BMW 3 SERİSİ YENİLENDİ
Alman otomotiv devi BMW, baştan aşağı yenilenen üç yeni modeli BMW 3 Serisi Sedan, BMW X5 ve BMW Z4 ile Paris Otomobil Fuarı'na damga vurmaya hazırlanıyor. Fuarda ayrıca yeni BMW 8 Serisi, BMW M5 Competition ve daha uzun menzile kavuşan BMW i3 ve BMW i3s de otomobil tutkularıyla buluşacak. TOYOTA HIBRIT ŞOV YAPACAK
Toyota, Paris'e sadece hibrit araçlarıyla katılacak. Yeni Corolla Touring Sports'un dünya ve RAV4'ün Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca Corolla hatchback modelini ve 14 yıl aradan sonra Avrupa'ya dönen Camry'i tanıtacak. 20 yıl önce ilk kez Paris'te gösterilen Yaris'in yıl dönümünü kutlamak adına özel olarak üretilen Y20 versiyonu da sergilenecek.