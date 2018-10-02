Hyundai i30 Fastback N ve i30 N Option Paris'te görücüye çıktı

İlk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulan i30 Fastback N ve 25 farklı kişiselleştirme imkanı sunan i30 N Option ile özellikle genç kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefleyen Hyundai, Le Fil Rouge konseptiyle de gelecekteki tasarımları hakkında ipuçları sunmuş oldu. i30 Fastback N, sofistike ve performanslı karakterini yansıtmak için beş kapılı hatchback kardeşinin birçok tasarım özelliğini almış durumda. Dış tarafta i30 Fastback şekli, beş kapılı N hatchbackin dinamik özellikleriyle birleştirilmiş. Dinamik görünümü amaçlanan bir N Izgara ve geniş hava girişli N ön tamponun yanı sıra benzersiz bir arka tampona da yer veren Hyundai, böylelikle otomobilin hızlı bir yapıda olduğunu ilk andan itibaren gözler önüne sermeyi amaçlamış. Alçaltılmış gövdenin siyah yan basamakları da modelin sportifliğinin altını çizen bir diğer unsur olarak göze çarpıyor. Ayrıca, arkada yer alan çift son susturucu ve bagaj kapağına entegre edilmiş spoyler de sürüş dinamizmini vurguluyor.