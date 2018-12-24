Japonya’ya bile mühendislik ihraç etti

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70'ten fazla ülkeye kamyon ve otobüs ihracatı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda yurtdışına mühendislik ve hizmet ihracatı da yapıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı sıralamasında Mimari, Mühendislik ve Teknik Kategorisi'nde en büyük üç şirketten biri seçilen Mercedes- Benz Türk, 2017'de 80 milyon dolarlık hizmet ihracatı yaptı. Türkiye'de kurulduğu 1967'den bu yana 1 milyar euroyu aşan yatırım yapan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere ve Aksaray'daki AR-GE Merkezleri'nde ve Küresel IT Çözümleri Merkezi'nde yürüttüğü çalışmaları ile Almanya'dan Japonya'ya kadar 40'tan fazla ülkeye mühendislik ve hizmet ihracatı gerçekleştiriyor.