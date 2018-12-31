Bentley’de dijital detoks seçeneği var

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Bentleytamamen yenilenen Continental GT Convertible modelini tanıttı. Üçüncü nesil Continental GT Convertible önceki nesillerinin zarafet ve tarzını sürdürüyor. Özel yapım açılır kapanır tavan, otomobil 50 km/s'e kadar bir hızla giderken sadece 19 saniye içinde açılıp kapanabiliyor. Böylece Continental GT Convertible, sadece bir düğmeye basılarak bir coupenden üstü açık bir Grand Tourer'e dönüşebiliyor. Bentley döner ekran, üç farklı yüzü olan üniteye yerleştirilmiş 12.3 inçlik dokunmatik ekrana sahip. Ünitenin tahşap kaplama olan yüzü döndürülerek dokunmatik ekrana ya da üç adet analog kadranlı yüze ayarlanabiliyor. Böylece müşteriye istediği zaman dijital detoks yapma seçeneği sunuluyor.