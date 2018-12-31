Devlerin ‘Vegas’ kumarı

BUGÜN NELER OLDU

Uzunyıllar otomobil üreticileri ile tüketicilerin önemli bulaşma noktaları olan fuarlar, bugün tehdit altında. Son birkaç yıldır birçok marka fuarlara katılmıyor. Yüksek maliyetler nedeniyle fuarlara katılmak yerine müşteri odaklı pazarlama stratejilerine para harcıyorlar. Bazı markalar da otomobil fuarları yerine teknolojik gelişmelerin sergilendiği elektronik fuarlarına katılıyor. Özellikle Amerika-Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), son yıllarda otomotiv markalarının gözdesi haline geldi. Öyle ki CES 2018, Detroit, Şikago, New York ve Los Angeles Otomobil Fuarları'ndan sonra, en fazla otomobil markasının katıldığı beşinci fuar oldu.8 Ocak 2019'da kapılarını açacak CES Fuarı da, 2018'de olduğu gibi otomotiv markalarının akınına uğrayacak. Fuara, Audi, BMW, Hyundai, Honda, Kia, Mercedes-Benz, Nissan katılıyor. Otomobil tasarım firması Rinspeed, bu yıl Las Vegas'da yeni ulaşım çözümü microSnap'ı sergileyecek. Traktör üreticisi Amerikan John Deer de ilk kez fuarda yer alıyor. Ayrıca otomotiv sektörü için üretim yapan Bosch, Denso, Schaeffler, Magneti Marelli, Toyota Boshoku gibi firmalar da fuarda yeni teknolojilerini sergileyecek.BugünCES, Detroit başta olmak üzere bütün otomobil fuarlarının rakibi haline geldi. CES'den hemen sonra düzenlenecek Detroit Otomobil Fuarı'nın katılımcı listesine bakmak yeterli. Birçok marka yılın ilk otomobil fuarı Detroit'e katılmıyor. Bunlar arasında Audi, BMW, Mercedes- Benz gibi dev üreticiler var.