Yaraları 2019’da saracaklar

BUGÜN NELER OLDU

Sonbeş yıldır ortalama yüzde 15-20 büyüyen operasyonel kiralama sektörünün araç parkı, 2018'de 360 bin adetten 320 bin adet seviyesine indi. 2018'de 410 bin adetlik filoya ulaşmayı hedefleyen sektör, büyüme planlarını 2020 sonrasına öteledi. Kasımdan itibaren kiralama talebinde artış yaşanmaya başladığını söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, 2019'u toparlanma yılı olarak gördüklerini ifade etti. 2019 sonuna doğru operasyonel kiralama sektöründe büyüme trendinin başlayacağını anlatan Ekici, 2020'de filodaki araç sayısının yeniden 375 bin adetler seviyesine çıkacağı tahmininde bulundu.