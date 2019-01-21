Alman Alman’a karşı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyalüks otomobil pazarında Alman markalar arasındaki liderlik yarışını Mercedes-Benz kazandı. 2016'dan bu yana pazarın lideri konumunda bulunan Mercedes-Benz, 2 milyon 310 bin adetle dünyanın bir numarası oldu. BMW ise 2 milyon 125 bin adette kaldı. Ancak 2018'de asıl rekabet Mercedes-Benz ve BMW'nin çatı şirketleri Daimler ile BMW Group arasında yaşandı. BMW, MINI ve Rolls- Royce markalarını bünyesinde bulunduran BMW Group 2 milyon 490 bin adetle yılı ilk sırada tamamladı. Daimler AG'nin Mercedes-Benz ve Smart markaları ile birlikte toplam satışları 2 milyon 438 bin adet oldu.