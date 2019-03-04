Anadolu’yu Avrupa'ya bağladı

BUGÜN NELER OLDU

Otomotivfirmaları, ülkeleri bulundukları coğrafyaya göre bölgelere ayırıp yönetiyor. Türkiye ise coğrafi konumu nedeniyle, bügüne kadar otomotiv dünyasında farklı değerlendirildi. Firmaların bir kısmı Asya ve Avrupa arasındaki köprü olan Türkiye'yi, Asya bölgesine bağlıyordu. Ortadoğu bölgesine bağlayıp yöneten firma sayısı da az değil. Ancak son yıllarda bu tablo değişmeye başladı. Pazara daha yakın olmak ve hızlı karar verebilmek için Türkiye'yi Avrupa bölgesine bağlamaya başladılar. Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan firmalara distribütörlüğünü Anadolu Grubu'nun yaptığı Kia da eklendi. Daha önce Güney Kore'ye bağlı olan Türkiye, önce Doğu Avrupa'ya şimdi ise Batı Avrupa bölgesine dahil edildi. Kia Genel Müdürü Can Ağyel, Türkiye'nin potansiyeli nedeniyle bu değişikliğin gerçekleştiğini söyledi. Kia'nın Avrupa'daki hedeflerini gerçekleştirmek için Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ağyel, "Türkiye ile birlikte 10 ülke daha Batı Avrupa'ya bağlandı. Kia Avrupa, bu 10 yeni ülkeden 12 bin adet satış hedefliyor. Bu 12 bin adedin 5 bini Türkiye'den gelecek. Ayrıca Batı Avrupa'ya bağlanarak elastikiyet kazandık. Eskiden tedarikte yaşadığımız sıkıntılar artık olmayacak" dedi. Yeni Sportage'in Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili konuşan Ağyel, şunları kaydetti: "2002'de ilk kez satışa sunulan Sportage, Türkiye'de 5 yıl üst üste SUV segmentinin lideri olmuştu. Sportage dizel motoru, yenilenen iç ve dış tasarımı ve yeni donanım özellikleriyle bu başarıyı ileriye taşıyacak." Ağyel, yüzde 1.55 olan pazar paylarını yeni modellerin katkısıyla 2019'da yüzde 30 artırarak yüzde 2.0'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.C-SUVsegmentinin önemli oyuncularından Kia Sportage, kapsamlı bir makyajla yenilendi. Dış tasarımda yeni ön ile arka tamponlar ile yeniden yorumlanan ön farlar ve arka stop lambaları dikkat çekiyor. Aracın iç mekanındaki değişiklikler ise kalite algısını artırıyor. Makyajlanan Kia Sportage'daki en önemli yeniliklerin başında yeni dizel motor geliyor. 1.6 lt'lik dizel motor 136 bg güç ve 320 Nm tork üretiyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile satışa sunulan dizel motorun yakıt tüketimi 100 km'de ortalama 4.7 lt.