Rus devinden Türkiye'de avantajlı fiyat kampanyası

AZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, "Devir ekonomi devri. Bu nedenle alırken de kullanırken de hem tasarruf etmek isteyen hem de konfor ve performanstan taviz vermek istemeyen müşterilerimizin sesine kulak veriyoruz. GAZelle Next Kamyonetlerimiz 65.900 TL, GAZelle Next Panelvanlarımız ise 69.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Üstelik %0 faiz seçeneğimiz de var. Tüm müşterilerimizi Mayıs ayı bitmeden GAZ Türkiye yetkili bayilerine davet ediyoruz." dedi.

3 YIL 150 BİN KİLOMETRE GARANTİ

GAZelle Next Kamyonet ve Panelvanlarda 150 beygir güç üreten Cummins dizel motor yer alıyor. 3 yıl 150 bin kilometre garantili araçlar, 8 yıl paslanmazlık garantisi, joystick vites gibi özelliklere sahip. Ayrıca 20 bin kilometre bakım aralığıyla GAZelle Next, kullanıcısını alırken de, kullanırken de üzmüyor. Fiyatının çok üzerinde performans sunuyor.

GAZelle Next'teki kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli.