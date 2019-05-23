Son dakika haber: Bu arabaların fiyatları yüzde 60 düştü! Ucuzlayan otomobil markaları burada...
Son dakika haberi: Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Ağaç ürünlerinden, plastik, alkol ve otomotive kadar birçok alanda gümrük vergileri yarıya indirildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Bununla birlikte otomobil fiyatlarında yüzde 60 oranında gerileme oluştu. İşte fiyatı yüzde 60 düşen arabalar...
Giriş Tarihi: 23.5.2019 08:20Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 08:24
Hangi arabaların fiyatları yüzde 60 düştü? Ucuzlayan otomobil markaları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı kararla birlikte bazı arabalarda yüzde 60 oranında vergi düştü ve fiyatı da bu nedenle gerilemiş oldu.