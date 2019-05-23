Son dakika haber: Bu arabaların fiyatları yüzde 60 düştü! Ucuzlayan otomobil markaları burada...

Hangi arabaların fiyatları yüzde 60 düştü? Ucuzlayan otomobil markaları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı kararla birlikte bazı arabalarda yüzde 60 oranında vergi düştü ve fiyatı da bu nedenle gerilemiş oldu.