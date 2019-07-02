En az yakıt yakan araçlar hangileri? İşte yakıtı koklayan o arabalar…

Herkes otomobil satın alırken seçenekler arasında farklı özelliklere yoğunlaşır. Kimisi üstün bir tasarıma, kimi kaputun altında yatan yüksek performanslı makineye kimileriyse ekonomik yakıt tüketimini önemser. Teknolojinin ilerlemesi ve püskürtmeli yakıt besleme sistemine sahip motorlar geliştirilmesiyle eski model otomobillere nazaran daha az yakıt sarfiyatı olduğu da bir gerçek. Peki en az yakıt tüketen, diğer bir değişle yakıtı koklayan otomobiller hangileri? İşte o yakıt cimrisi ve aynı zamanda kullanıcı dostu otomobiller…