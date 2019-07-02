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En az yakıt yakan araçlar hangileri? İşte yakıtı koklayan o arabalar…

Günümüzde otomobil satın alınırken aranan en önemli özellik olan az yakıt tüketimi otomobil üreticilerinin de üstüne mesai harcamaya başladı bir konu olmaya başladı. Daha az yakıt sarfiyatıyla daha uzun mesafeler gitmek isteyen otomobil kullanıcıları, en az yakıt harcayan otomobil modellerini merak ederek yoğun olarak araştırıyor. Yakıt harcaması otomobilin kullanılış biçimine, motor hacmine, motor tipine(dizel-benzinli) ve yük durumu gibi etkenlere göre artıp azalsa da yüksek teknoloji ürünü yeni makinelerle yine de az yakıt sarfiyatı mümkün olabiliyor. Peki en az yakıt tüketimine sahip otomobil modelleri hangileri? İşte o modeller…

Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 12:20
En az yakıt yakan araçlar hangileri? İşte yakıtı koklayan o arabalar…

Herkes otomobil satın alırken seçenekler arasında farklı özelliklere yoğunlaşır. Kimisi üstün bir tasarıma, kimi kaputun altında yatan yüksek performanslı makineye kimileriyse ekonomik yakıt tüketimini önemser. Teknolojinin ilerlemesi ve püskürtmeli yakıt besleme sistemine sahip motorlar geliştirilmesiyle eski model otomobillere nazaran daha az yakıt sarfiyatı olduğu da bir gerçek. Peki en az yakıt tüketen, diğer bir değişle yakıtı koklayan otomobiller hangileri? İşte o yakıt cimrisi ve aynı zamanda kullanıcı dostu otomobiller…

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En az yakıt yakan araçlar hangileri? İşte yakıtı koklayan o arabalar…
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