Haberler Otomobil Haberleri En az yakıt yakan araçlar hangileri? İşte yakıtı koklayan o arabalar…

En az yakıt yakan araçlar hangileri? İşte yakıtı koklayan o arabalar… Günümüzde otomobil satın alınırken aranan en önemli özellik olan az yakıt tüketimi otomobil üreticilerinin de üstüne mesai harcamaya başladı bir konu olmaya başladı. Daha az yakıt sarfiyatıyla daha uzun mesafeler gitmek isteyen otomobil kullanıcıları, en az yakıt harcayan otomobil modellerini merak ederek yoğun olarak araştırıyor. Yakıt harcaması otomobilin kullanılış biçimine, motor hacmine, motor tipine(dizel-benzinli) ve yük durumu gibi etkenlere göre artıp azalsa da yüksek teknoloji ürünü yeni makinelerle yine de az yakıt sarfiyatı mümkün olabiliyor. Peki en az yakıt tüketimine sahip otomobil modelleri hangileri? İşte o modeller…

Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 12:20