Üçüncü kez yılın en iyisi seçildi

AZelle Next Ticari Araç üretimi 2015 sonbaharında Gorky Otomobil Fabrikası'nda başladı. Araç çok hızlı bir şekilde popüler oldu ve şimdi 18 ülkeye ihraç ediliyor.

Şu anda kamyonet ve panelvan olarak iki farklı tipte üretilen GAZelle Next'ler kısa ve uzun şasi seçenekleri sunuyor.

Türkiye'de Sakarya'da üretimi devam eden ve Türkiye pazarında giderek satışlarını arttıran GAZelle Next'ler bu başarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Gorky Otomobil Fabrikası Genel Müdürü Andrey Sofonov, "Bu yıl GAZelle markası 25. yılını kutladı. 2 milyondan fazla araç, birkaç kuşak boyunca onlarca GAZelle Next ve yüzlerce özel araç üretildi. Değişmeyen bir şey var: GAZelle Next'in, Rusya'nın en popüler aracı olması" dedi.

GAZelle Next Panelvan, mükemmel işlevsellik, kaliteli ve ergonomi sunan çok çekici ve rekabetçi bir ürün olduğunu gösterdi. Rusya'daki Yılın Ticari Aracı yarışması, dünyanın en büyük Ticari Araç yarışması. Oylama, 1 Ocak 2019 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Bir milyondan fazla kişi oy kullandı.

Gorky Otomobil Fabrikası Mühendislik Okulu 90 Yaşında

Nizhny Novgorod, 12 Temmuz 2019 - Gorki Otomobil Fabrikası (GAZ) Birleşik Mühendislik Merkezi (UEC) 90. yaşını kutladı. 1929 Temmuz'unda, Gorki Otomobil Fabrikası üretime başlamadan üç yıl önce, şirketin tasarım mühendisliği departmanı kuruldu. 1929'dan beri GAZ tasarım mühendisleri seri üretime girecekleri sekiz nesil kamyon, altı nesil otomobil ve 300'ün üzerinde çeşitli model ve modifikasyon tasarladılar. En yeni UEC projeleri arasında, elektrikli ve sürücüsüz araçların yanı sıra farklı yakıt türleriyle çalışan yeni GAZelle NEXT Hafif Ticari Araç ailesi yer almakta.