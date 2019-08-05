Güneş enerjisiyle elektrik üretecek

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Hyundai, özellikle hibrit ve tamamen elektrikli modellerde kullanılacak olan solar şarj sistemini tanıttı. Hyundai'nin ilk olarak Yeni Sonata Hybrid modelinde kullandığı bu sistem, aracın elektrik güç kaynağını destekleyerek yakıt sarfiyatı elde ederken aynı zamanda çevreye saldığı emisyon seviyesini de düşürecek.İlerleyen dönemlerde diğer Hyundai modellerinde de kullanılacak olan solar şarj sistemi, otomobilin tavanına monte edilmiş silikon güneş panellerinden oluşuyor. Güneşten alınan ısı ile paneller aktif hale geliyor ve daha sonra bu ısı da fotonlar aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Elde edilen elektrik enerjisi daha sonra aküde depolanıyor ve gerektiği durumlarda güç olarak motora iletiliyor. Ayrıca bu işlem, araç hareket halindeyken de devam ediyor ve şarj süreci asla kesilmiyor. Böylelikle akünün yüzde 30 ila 60'ı güneş enerjisi ile şarj edilebiliyor. Günlük 6 saatlik şarjla aracın menzilini yıllık 1.300 km'den fazla artırması bekleniyor.