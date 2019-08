BUGÜN NELER OLDU

ABD'DE gerçekleşen ve araç ağırlığıyla ilgili yapılan başarılı tasarruflarla teknolojik yenilikleri ödüllendiren Altair Enlighten Award, bu yıl Ferrari Portofino'nun oldu. Best Cars 2018/2019 ödüllerinde "Yılın En İyi Cabrio Otomobili" unvanını alan ve Red Dot 2018 Tasarım Ödülleri'nde "Best of the Best" ödülüne layık görülen Portofino, Enlighten Award 2019 ile inovatif başarısını da bir ödülle tescil etmiş oldu.