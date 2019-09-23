Bursalı Clio Şubat 2020’de geliyor

BUGÜN NELER OLDU

YeniRenault Clio'nun Türkiye'ye geliş tarihi değişti. Daha önce Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacağı açıklanan yeni Clio, Şubat 2020'de Türkiye'de yollara çıkmaya başlayacak. Böylece Türk otomobil severler, Clio'nun yenilenen versiyonuna sahip olmak için beş ay daha bekleyecek. Clio'nun tarihindeki değişikliğin nedeni olarak ise motorlar gösteriliyor. Renault'nun Türkiye'de kademeli olarak devreye girecek motor seçeneklerini beklemek yerine, tüm motor ailesini tamamlayıp piyasaya çıkmayı planladığı söyleniyor. Yeni Clio'nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg).