İkonik ön ızgara değişti

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BORUSAN Otomotiv yeni BMW 1 Serisi'ni Türkiye'de 233 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Alman otomotiv devi BMW'nin önden çekişli olarak ürettiği son otomobil 1 Serisi oldu. Ayrıca BMW'nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da BMW 1 Serisi'nde ilk kez yeni jenerasyonda birleşti. Yeni 1 Serisi'nde çok daha büyük ve tek bir parça gibi algılanacak şekilde tasarlanan ön ızgara, BMW'nin yeni tasarım yorumunu yansıtıyor. Yeni BMW 1 biri benzinli diğeri dizel olmak üzere 3 silindirli iki farklı motora sahip.