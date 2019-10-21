BUGÜN NELER OLDU

DACIA Duster'ın motor seçenekleri çoğaldı. 1.0 TCe 100 bg ve 1.3 TCe 150 bg benzinli motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. 1.0 TCe benzinli motor, 100 km'de 5.4 lt yakıt tüketiyor. Emisyon salımını ise (124 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 1.3 TCe 150 bg benzinli motor, yerini aldığı 1.2 TCe 125 bg benzinli motora göre daha düşük yakıt tüketim değerlerine (6.3 lt/100 km) sahip olmasının yanı sıra, daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sunuyor.