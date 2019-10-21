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Motor seçenekleri çoğaldı

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Motor seçenekleri çoğaldı
DACIA Duster'ın motor seçenekleri çoğaldı. 1.0 TCe 100 bg ve 1.3 TCe 150 bg benzinli motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. 1.0 TCe benzinli motor, 100 km'de 5.4 lt yakıt tüketiyor. Emisyon salımını ise (124 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 1.3 TCe 150 bg benzinli motor, yerini aldığı 1.2 TCe 125 bg benzinli motora göre daha düşük yakıt tüketim değerlerine (6.3 lt/100 km) sahip olmasının yanı sıra, daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sunuyor.
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Motor seçenekleri çoğaldı
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