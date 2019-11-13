Güvenli yolculuk için bakım şart

BUGÜN NELER OLDU

Soğuk hava koşullarında otomobillerin bakımı aracın verimli şekilde kullanılabilmesi için önemli. İşte kışın arabanızda yapmanız gereken bakımlar ve püf noktaları.Akünün su seviyesini kontrol edin. Su seviyesi plaka seviyesinin altına düşmemeli. Uzun ömürlü bir akü için elektrot seviyesini kontrol edin.Motor soğutma suyunun donarak silindir bloğunun çatlamaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.Soğuk havalara hazır olmak için cam suyuna antifriz eklenmeli.Lastiklerin basınçları, havanın ısısından etkilenir. Bu nedenle basıncı kontrol ettirmeniz gerekir.Hava filtresinin temiz ve kullanılabilir olduğundan emin olun. Eskimiş ise değiştirin."Kışın el freni çekilir mi?" otomobil sürücülerin en çok yanıt aradığı sorulardan biridir. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü bölgelerde el frenin donarak maddi zararlara sebep olmaması için el frenini çekmemeniz öneriliyor.Kış aylarında otomobil sürmek yaz aylarına göre daha zorludur. Kar yağışı, yağmur, kar, çamur, azalan görüş mesafesi gibi olaylar sürücülerin işini zorlaştırır. Zorlu koşullarda yolculuk yapanlar için araçlarında bulunması gereken malzemeleri araştırdık:Cep telefonu ve şarjıIşıldak ve reflektör)İlk yardım çantasıMarş kablolarıKum veya paspasÇekme halatıTekerlek zincirleriBattaniyeEl feneriBuz kazıyıcıKar fırçasıKürekEldiven ve su