Güvenli yolculuk için bakım şart

Soğuk hava koşullarında otomobillerin bakımı aracın verimli şekilde kullanılabilmesi için önemli. İşte kışın arabanızda yapmanız gereken bakımlar ve püf noktaları.
AKÜ:
Akünün su seviyesini kontrol edin. Su seviyesi plaka seviyesinin altına düşmemeli. Uzun ömürlü bir akü için elektrot seviyesini kontrol edin.
MOTOR SUYU:
Motor soğutma suyunun donarak silindir bloğunun çatlamaması için antifriz seviyesi kontrolü sağlanmalı.
CAM SUYU:
Soğuk havalara hazır olmak için cam suyuna antifriz eklenmeli.
LASTİK BASINCI:
Lastiklerin basınçları, havanın ısısından etkilenir. Bu nedenle basıncı kontrol ettirmeniz gerekir.
HAVA FİLTRESİ:
Hava filtresinin temiz ve kullanılabilir olduğundan emin olun. Eskimiş ise değiştirin.
KIŞIN EL FRENİ ÇEKİLİR Mİ?
"Kışın el freni çekilir mi?" otomobil sürücülerin en çok yanıt aradığı sorulardan biridir. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü bölgelerde el frenin donarak maddi zararlara sebep olmaması için el frenini çekmemeniz öneriliyor.
ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
Kış aylarında otomobil sürmek yaz aylarına göre daha zorludur. Kar yağışı, yağmur, kar, çamur, azalan görüş mesafesi gibi olaylar sürücülerin işini zorlaştırır. Zorlu koşullarda yolculuk yapanlar için araçlarında bulunması gereken malzemeleri araştırdık:
Cep telefonu ve şarjı
Işıldak ve reflektör)
İlk yardım çantası
Marş kabloları
Kum veya paspas
Çekme halatı
Tekerlek zincirleri
Battaniye
El feneri
Buz kazıyıcı
Kar fırçası
Kürek
Eldiven ve su