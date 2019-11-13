Kış lastiği hayat kurtarıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlıyor. Kış lastiği zorunluluğu sadece, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibus, kamyonet ve A türü yetki belgeli araçları kapsıyor. Ancak tam bir yol güvenliğinin sağlanması için binek otoların da kış lastiği kullanımının iyi olacağı belirtiliyor. Trafikte kayıtlı toplam 23.1 milyon aracın yaklaşık 12.5 milyonunun binek olduğu düşünüldüğünde, binek otomobillerin de kış lastiği kullanmasının önemi daha iyi anlaşılıyor. Böylece trafikteki tüm araçların kış lastiğiyle seyrinin sağlanması gerçek anlamda yol güvenliği açısından riskleri en aza indirecek. Kış aylarında karlı ve buzlu zemin nedeniyle birçok kaza meydana geliyor. TÜİK verilerine göre her yıl 16 bin trafik kazası yaşanıyor. Trafik kazalarının +7 derecenin altındaki hava koşullarında özellikle karlı ve buzlu zeminde meydana gelmesi, yaya ve yol güvenliği açısından kış lastiğini ön plana çıkarıyor. +7 derecenin altındaki hava koşullarında kış lastiği kullanımı yol ve can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Kış lastikleri, fren ve yol tutuş performanslarında yaz lastiklerinden farklı içeriklere sahip oldukları için kış aylarında en iyi performansı sunuyorlar. Kış lastikleri özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki kış şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur ve sürüş emniyeti sağlar. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırıyor. Karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde yüzde 25'e varan avantaj sunar.Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması ani frenleme, viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır. Bu nedenle kış lastiklerinin 4'lü set olarak kullanılması öneriliyor. Kullanılmayan lastiklerin kuru, serin, güneş ışığı almayan ortamlarda güvenli bir şekilde saklanması gerekiyor.Hava sıcaklığının 7 derecenin altında olduğu ıslak bir zeminde, 80 km/s hızla ilerleyen bir otomobil, tamamen durabilmek için yaz lastiğiyle 40 metreye ihtiyaç duyar. Oysa kış lastiği, aynı koşullardaki zeminde 34 metrede tamamen durabilir. Aradaki 6 metrelik fark, bir tehlike anında ciddi bir önem taşır. Zemin şartları ağırlaştığında, kış lastiklerinin etkisi daha da artar. Karlı zeminde 50 km/s'yle ilerleyen yaz lastikli bir araç ancak 63 metrede durabilirken, aynı özelliklerdeki kış lastikli araç tam 31 metre önce durabiliyor.Kış lastiği ek bir maliyet değildir. Çünkü araç sahipleri tek setle tüm yılı geçirdiklerinde lastikleri normalde olması gerekenden çok daha fazla yıpranıyor. Oysa yaz ve kış şartlarına uygun özelliklerdeki 2 set lastikle bu süreyi birkaç katına çıkartabilirler. Kış ile standart lastikler arasında ufak bir fiyat farklılığı söz konusudur. Bu da kış şartlarına uygun emniyetli sürüş için geliştirilen lastiğin özel yapısından kaynaklanmaktadır. Aynı ebattaki kış ile yaz lastiği arasında oldukça az fiyat farkı bulunmaktadır. Bu farkın karşılığında elde edilen sürüş rahatlığı ise son derece önemlidir.