Elektrikli otoların lastiği Türkiye’den

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otomobil lastikleri için 2014'den beri Ar-Ge yapan Brisa, bu çalışmaların karşılığını aldı. Şirket, Alman otomotiv devi Volkswagen'in elektrikli otomobilleri için özel lastik geliştirdi. Brisa'nın İzmit-Aksaray fabrikasında üretilen lastikler, Volkswagen'in ilk elektrikli modeli ID.3'de kullanılmaya başladı. Alman marka için Türkiye'de geliştirilen özel lastikler, yuvarlanma direncinde en iyi klasman olan "A" etiket seviyesinin ötesinde performans sunuyor. Türk mühendisler bunu başarmak için yeni ürün ve proses teknolojileri hayata geçirmiş. Lastiğin sırt karışımı ve desen tasarımında inovatif fikirler uygulanarak, lastiğin ağırlığı azaltılmış. Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar, bu başarının sırrını Sabancı Holding ve Japon Bridgestone'un özel izniyle girdiğimiz, 300 milyon dolarlık Aksaray Fabrikası'nda anlattı. Son üç yılda Ar-Ge'ye 73 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Alemdar, "Eskiden Ar-Ge'nin 'Ge'sini yapıyorduk. Şimdi araştırmayı da mühendislerimiz gerçekleştiriyor. 2019'da 277 ürün geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.Otomotiv markaları için lastik geliştirme sürecini anlatan Alemdar, şöyle devam etti: "Bir yılda 20 bin lastikle 340 deneme prototipi gerçekleştiriyoruz. Bir lastik geliştirmek için 25 iç pazar ürününe eşit bir efor harcıyoruz. Bu çalışmalar Brisa teknolojisini öyle bir seviyeye getirdi ki, artık Avrupa'daki üreticilere de ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu ülkeler arasında Fransa, Slovenya, İngiltere, Fas, Sırbistan, Almanya bulunuyor." Brisabu yılın 9 aylık döneminde Senegal, Mali, Kongo, Tongo, Brunei, Laos, Karadağ, Filipinler, İzlanda, Sri Lanka, Yemen, Kamboçya, Myanmar, Gana ile 14 yeni ülkeyi ihracat pazarlarına kattı. . İlk 9 ayda ihracatını adet bazında yüzde 27 artıran, şirket, yılsonunda 265-277 milyon dolarla ihracat rekoru kırmaya hazırlanıyor.ilk elektrikli modeli ID.3'e ürün sağlayan şirket, bu tecrübesini yerli otomobile aktarmayı istiyor. Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar, "Türkiye'nin Otomobili'nin bütün modellerinin lastiklerine talibiz" dedi. İzmit ve Aksaray fabrikalarının yüzde 100 elektrikli yerli otomobile lastik verecek teknolojiye sahip olduğunun altını çizen Alemdar, "Rakiplerimiz de var tabii. Kendimize ve Ar-Ge'mize güveniyoruz. Fazla detay veremiyorum. Ama Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu ile görüşmelerimiz şu an çok olumlu diyebilirim" şeklinde konuştu.