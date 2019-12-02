Kiralama sektörü hedef büyüttü

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Araçkiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), yılın ilk 9 aylık döneminde, Türkiye'de satılan otomobillerin yüzde 10.9'u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Yıl sonu itibariyle bu sayısının 40-45 bin adet olması bekleniyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3, 2018 sonuna göre yüzde 12.3 daralan operasyonel araç kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise 284 bin adet oldu. 2019'un son çeyreğinde daralmanın duraksamasını beklediklerini söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yılı yüzde 12.3 küçülme ile kapatacakları tahminini yaptı. Sektörün zor günleri geride bıraktığını ifade eden Ekici, gelecek yıl yüzde 7-8 büyüme beklediklerini kaydetti. Faizlerdeki düşüşün sektöre olumlu yansıdığını anlatan Ekici, "Faizlerdeki düşüşe paralel kiralama fiyatları aşağıya geldi. Satın almadan kiralamaya dönüşler başladı. Kiralamaya olan ilgi yeniden arttı" dedi. TBMM'nin gündemindeki vergi kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili görüşlerini paylaşan Ekici, şöyle devam etti: "Kanun teklifine göre, şirketler kiralama veya satın alma yoluyla edindikleri binek otomobillerin işletme giderlerinin yalnızca yüzde 70'e kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilecek. Kalan yüzde 30'luk kısım ise şirketler için ekstra bir yük olarak ortaya çıkacak."Son 10 yılda kiralama sektörünün iki haneli büyümesine rağmen, Avrupa ülkelerinin 4-5 kat gerisinde olduklarını ifade eden Ekici, "Şu anda şirketlerin araç parkı yaklaşık 2.5 milyon adet. Operasyonel kiralamanın şirketlerin araç parkındaki payı ise yüzde 12-13 civarında. Ancak gelişmiş Avrupa ülkelerinde şirketlerin araç parkının yarısı kiralık" dedi.