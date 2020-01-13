Otomotiv 17 milyar $ fazla verdi

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TOGG

enigün

otomotiv sanayisi 2019'da 17 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Böylece tarihinin en yüksek dış ticaret fazlasına ulaşıldı. 2018'de bu rakam 12.7 milyar dolar seviyesindeydi. Rekor dış ticaret fazlasında iç pazarda yaşanan daralma ile ithal otomobillerin pazar payının ciddi şekilde düşmesi etkili oldu. Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün, otomotivin Türkiye için yüksek katma değer sağlayan önemli bir sektör olduğunu belirterek, "17 milyar dolarlık dış ticaret fazlası da bunu ciddi şekilde bir kez daha gösteriyor" dedi.2020'de pazarın yüzde 18 artışla 580 bin adete çıkacağı, üretimin ise yüzde 1 artışla 1 milyon 475 bin adet olarak gerçekleşeceğini söyleyen Yenigün, 2020'de alınmasını istedikleri tedbirleri şöyle anlattı: "Otomotive özel sıfır faiz kampanyası yapalım. Yerli ve ithal otomobiller herkes kampanyaya dahil olsun. Hurda teşvikini kapsamını genişleterek sürekli hale getirelim. 2018 Haziran-2019 Kasım arasında toplamda 450 bin adet aracın trafikten kaydı silindi. Hurda desteği esasında otomotiv sektörüne verilmiş bir destek değildir. Eski teknolojili, yüksek emisyonlu araçların sistemden çıkması ülkemizin lehine olan bir durumdur. Vergi yükünü tüm yılı kapsayacak şekilde düşürelim. Devletin vergi gelirini azaltmadan satışları artıralım.", TOGG'un OSD'ye üyeliğiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: Tabi ki üye olacak ancak üye olması için seri üretim olması gerekiyor. Şöyle bir prosedürümüz var. Bize başvuruluyor. Biz bilirkişi heyeti kuruyoruz. O ekip gidip, inceleme yapıyor. Yüksek kalitede üretim yapılacağına kanaat getirildikten sonra test edip onaylanıyor. Ondan sonra başvuru kabul ediliyor."