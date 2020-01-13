Premium segmentte hibrit atağı başlattı

BUGÜN NELER OLDU

Volvo Car Turkey 2019'da toplam 4 bin 155 satış adedine ulaşırken, 2020'de satış adedini korumayı hedefliyor. Marka SUV segmentindeki üç modelinde ise büyümeyi hedefliyor. Volvo Car Turkey, yine 2020'de şu ana kadar bir yılda yapılmış en büyük premium plug-in hybrid satışını kendi satışları içinde yüzde 7 pay ve 300 adet ile gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu adedin 150 adedi XC40 T5 Plug-in Hybrid modelinden, 100 adedi ise XC90 T8 Plug-in Hybrid modelinden gelecek. Bütün ana model otomobil ailesinde plug-in hybrid versiyonu Türkiye'de satışa sunulacak. XC60 ve XC90'da sunulan tüm versiyonlar en az mild hybrid olarak elektriklendirilmiş olacak. 2020 üçüncü çeyrekten sonra tüm S90, V90 Cross Country, XC60 ve XC90 versiyonlarında sadece mild hybrid ve/veya plug-in hybrid sunulacak. Böylece Volvo Car Turkey, 2020'de ana modellerinin hepsinde kablolu şarj edilebilir plug-in hybrid versiyon sunan ilk marka olacak.