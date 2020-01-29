Ferrari, Tesla'ya rakip mi olacak?

Otomobil konusunda akla gelen ilk isimlerden biri olan Ferrari, elektrikli araçlara oldukça temkinli bir şekilde yaklaştı. Bilindiği üzere şirketin ilk hibrit aracı SF90 Stradale, geçtiğimiz sene tanıtılmıştı. Elbette daha önce LaFerrari gibi bir örneği görmüştük ancak KERS hibrit sistemi yalnızca daha fazla güç için bulunuyordu.

Ferrari artık elektrikli otomobil üreticileri arasına katılmak için çalışmalarına başladı. Elbette uzun süredir bu piyasaya girmeyen bir şirketin hemen piyasaya dahil olmasını bekleyemeyiz ancak konu Ferrari olunca adaptasyon süresi kısalabilir.

Bugün ortaya çıkan bir patentte şirketin yeni elektrikli otomobil teknolojisine dair birkaç detay bulunuyor. Patent, Porsche Taycan EV forumunda paylaşıldı ve Ferrari'nin elektrikli otomobiller hakkındaki planlarını ufak da olsa gösteriyor.

4 ELEKTRİK MOTORU VAR

Patentte yer alan görseller elbette gerçek aracın tasarımını yansıtmıyor olabilir fakat olur da patent gerçek bir aracı yansıtıyorsa Ferrari'nin iki koltuklu elektrikli bir spor araba üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Yani Ferrari, Tesla Roadster'ın rakibi olmaya hazırlanıyor. Resimde görüldüğü üzere araç, toplamda 4 elektrik motoruna sahip. Bu motorların her biri bir lastiğe bağlı. Yani Ferrari'nin gelecek aracı dört çeker olacak. Aracın nasıl bir yapılandırmaya sahip olacağı elbette şu noktada bilinmiyor.

Patentte yer alan diğer bilgilerdeyse aracın bir ya da iki aksının halen içten yanmalı motorla çalıştığı belirtiliyor. Ferrari'ye göre her elektrikli motor, bir motora ek olarak daha fazla güç aktarımı için birlikte bulunabilir. Elbette Ferrari'nin bu patentinde yer alan araç piyasaya sürülmeyebilir. (Webtekno)

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