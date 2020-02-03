Yılın otomobili için 16 model yarışıyor

OtomotivGazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya "Yılın Otomobili" olmak için 16 yeni model katılıyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek Yılın Otomobili'ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan tarihinde Intercity İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020'de açıklanacak. "Yılın Otomobili-2020" yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor; "BMW 1 Serisi, BMW 3 Serisi, BMW8 Grand Coupe, Citroen C5 Aircross, DS3 Crossback, Kia Ceed, Kia XCeed, Mercedes Benz A Serisi Sedan, Mercedes Benz CLA, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 508, Peugeot 2008, Renault Clio, Subaru Forester, Toyota Camry, Toyota RAV4." "Türkiye'de Yılın Otomobili 2020" Hassan Tekstil ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

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