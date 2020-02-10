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’na ismini verdi

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Ralli Şampiyonası’na ismini verdi
TOSFED tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en önemli otomobil sporları organizasyonu Türkiye Ralli Şampiyonası'nın isim sponsoru Shell Helix oldu. "Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası" 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek. Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci, "Shell Helix markamız ile inovasyon gücümüzü Türkiye'nin en önemli otomobil sporları organizasyonuna taşımaktan ve yarışa ismimizi vermekten gurur duyuyoruz" dedi.
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Ralli Şampiyonası’na ismini verdi
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