Bir lastik için 5 bin kez dünyayı turluyor

149 yıllıkbir geçmişe sahip Continental 2019'u yüzde 8.5 büyüme ile 44 milyar euroluk bir ciroya ulaşarak kapattı. 60 ülkede yaklaşık 240 bin kişiyi istihdam eden şirket; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, akıllı ve ekonomik çözümler sunuyor. Continental'in 24'ten fazla üretim ve Ar-Ge merkezini bünyesinde barındırdığı lastik biriminin 2019 cirosu ise 11.4 milyar euro.Dünyada ilk sırt desenli lastiğin üreticisi olan Continental, Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırım yapıyor. Test bölümünde 890 kişi çalışıyor. Yılda 340 bin adet lastik test ediliyor. Bu lastikler üst üste konulduğunda, bir yolcu uçağının irtifasının 7 kat üzerine çıkıyor. Ayrıca her yıl yaklaşık 14 milyon 250 bin kilometre dayanıklılık testi yapılıyor. Bu 19 kez aya gitmeye eşdeğer yol yapmak anlamına geliyor. Bunun yanı sıra binek araçlarla her yıl 200 milyon kilometre test gerçekleştiriliyor. Adeta dünyayı 5 bin kez turluyorlar.Continental, bu çalışmalar sonucunda geliştirdiği yeni nesil lastiği WinterContact TS 870'i Finlandiya'nın zorlu kış şartlarında düzenlenen test sürüşüyle tanıttı. Önümüzdeki sonbaharda satışa sunulacak WinterContact TS 870 lastikleri, buz üzerinde yüzde 5 daha kısa fren mesafesi ve kar üzerinde yüzde 5 daha iyi yol tutuşu sağlıyor.Continental Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Egemen Atış, Türkiye'de marka bilinirliliğini iki, pazar payını üç, satışlarını ise dört katına çıkarttıklarını söyledi. Atış, "Continental, Türkiye'de en hızlı büyüyen lastik markası oldu ve sektördeki ana oyunculardan biri olmayı başardı" dedi.Atış, Türkiye'de yatırımla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Continental'in kapasitesi şu an talebi karşılayabilecek düzeyde. Bu coğrafyada, yani Avrupa, Türkiye, Kuzey Afrika bölgesinde bir talep artışı olur ve kapasite ihtiyacımız olursa, o zaman bir fabrika yatırımımız söz konusu olabilir. Böyle bir durumda Türkiye mutlaka değerlendirmeye girer"

