30 yılın rekorunu haziranda kırdı

INTERCITY kuruluşundan bu yana en yüksek performans sonuçlarını haziranda elde etti. Şirket, ilk yarıda 2 milyar TL'lik yatırımla, 8 bin 400 araç siparişi verdi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Hem filo kiralama tarafında yaptığımız anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz teslimatlar, hem de tüketicilerin bekleyen ikinci el otomobil taleplerine karşılık verme gücümüz 30 yıllık bir rekoru da beraberinde getirdi" dedi. 2020 sonunda toplam 20 bin adet araç alımı yapacaklarını söyleyen Ak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük alımını, yerli bankalar ve öz kaynaklarımız ile gerçekleştiriyoruz" dedi.