İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler, Güngören ve Çekmeköy'de gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Bahçelievler'de yapılan operasyonda 240 gram bonzai, 60 gram kokain, rulo halinde alüminyum folyo, 1 ruhsatsız silah ve bu silaha ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen Resul A. (23) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Güngören'de yapılan operasyonda ise 1 kilo 22 gram toz kubar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ve 100 Euro ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Abdulmecit İ. (19) ve Avni A. (19) adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Çekmeköy ilçesinde yapılan son operasyonda ise 6 kök halinde 1 kilo 90 gram gelen hint keneviri ele geçirilirken Hülya E. (51), Rıfat E. (32) ve Caner K. (28) adlı 3 zanlı yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalan 3 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.