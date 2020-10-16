2022 Mitsubishi Eclipse Cross'a merhaba deyin! Japon üretici bombayı patlattı

2022 Mitsubishi Eclipse Cross'un ön bölümüne baktığımızda markanın imzası haline gelen Dynamic Shield konseptinin en yeni versiyonuyla karşılaşıyoruz. Sahip olduğu elemanlarla X şekli oluşturan bu yapıdaki mat siyah ızgaranın, ince LED gündüz farlarının ve ikiye bölünmüş aydınlatmaların eskisine göre daha modern göründüğünü söylemek mümkün.

Değişim rüzgarları 2022 Mitsubishi Eclipse Cross'un arka bölümünde de devam ediyor. Bu taraftaki en büyük değişim, arka camın ortasından geçen ışık barının ortadan kaldırılması olmuş. Bu dokunuş Eclipse Cross'un görünümünü değiştirmenin yanı sıra sürücünün geri görüş açısını da iyileştirmiş. 3 boyutlu grafiklere sahip stoplar, yükleme eşiğini biraz daha aşağı çeken yeni bagaj kapağı ve yeni tampon tasarımı da bu alanda dikkat çeken diğer değişiklikler.