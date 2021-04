FORD Trucks, Rusya'da donmuş Baykal Gölü üzerinde gerçekleştirilen hız festivalinde bir ilke imza attı. Eskişehir'de üretilen F-MAX, "Hız Günleri" (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu. Ağır ticari araç segmentinde donmuş göl üzerinde 134 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı.