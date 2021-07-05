Altı aylık ihracat 14.4 milyar dolar

Otomotiv endüstrisinin haziran ihracatı, yüzde 17 artışla 2.35 milyar dolar
oldu. Sektör, pandemi öncesi dönemdeki aylık ihracat ortalaması 2.5 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
verilerine göre, ocakhaziran ihracatı ise yüzde 33 artarak 14.4 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik
, "Baz etkisiyle ihracat çift haneli artmayı sürdürse de, çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı firmaların üretime ara vermesi, otomotiv ihracatını olumsuz etkilemeye devam ediyor" dedi.