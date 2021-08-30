18 milyar dolarlık pazarı radarına aldı

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB), pandemi sonrası sektörün ilk yüz yüze fuarı olan MIMS Automechanika Moskova 2021 Fuarı
'na 28 firma ile geniş milli katılım gerçekleştirdi. Türk otomotiv firmaları, yıllık 18 milyar dolar otomotiv ithalatı ile önemli potansiyel barındıran Rusya
'da, ikili iş görüşmesi yapma şansı yakaladı. 2020'de Türk otomotiv sektörünün Rusya'ya ihracatının 468 milyon dolar olduğunu, tedarik endüstrisinin bu rakamda yüzde 83 gibi yüksek bir payı bulunduğunu söyleyen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik
, "Rusya'nın tedarik endüstrisi ithalatı yaklaşık 10 milyar dolarla büyük potansiyele sahip. Hedefimiz, Rusya'ya 2013'de 1.1 milyar dolara kadar yükselen ihracat rakamlarını yeniden yakalamak" dedi.