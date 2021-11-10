Otomobil üreticileri yarım trilyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor

AutoForecast Solutions'tan Brian Maxim konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç otomobil üreticisi elektrikli araç planlarını duyurduktan sonra, diğer markalar da kendi planlarını duyurmak zorunda kaldı ya da geride kalmış gibi göründü. Tüketicilerin talebi çok önemli. Şarj istasyonları, alt yapı, yedek parça, servis ağı vs... bunların hepsi tüketicilerin talebini etkileyecektir. Eksik bir kısım az talep, az satış demektir. Şirketlerin tüketiciler tarafından talep edilmeyen bir kategoriye veya modele, yüksek yatırımlar yapması yıllarca kar elde etmemesi, zarar etmesi demek" dedi.