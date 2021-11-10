Otomobil üreticileri yarım trilyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor

Üç yıldan kısa bir süre önce Reuters bir analiz gerçekleştirmişti. Otomobil şirketlerinin elektrikli araçlara ve ilgili teknolojilere 300 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını ortaya çıkarmıştı. Fakat birçok ülkede çıkan sıfır karbon zorunluluğu, otomotiv endüstrisinde elektrikli araçlara daha fazla yatırım yapılmasına yönelik aciliyet getirdi. Şirketler buna göre planlarında değişiklikler yaptı.
Reuters'in son analizine göre otomobil üreticileri önümüzdeki 5 ile 10 içinde elektrikli araçlar ve ilgili teknolojileri geliştirmek için tahminen 515 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Ancak sektördeki bazı yöneticiler ve analistler, önemli ek teşvikler, şarj alt yapısı, şebeke kapasitesi gibi önemli noktalara daha fazla ek harcama yapılmadan, belirlenen hedefin altında kalınabileceğini söylüyor. Tüketicilerin elektrikli araçlara yönelik talebi de oldukça önemli.
AutoForecast Solutions'tan Brian Maxim konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç otomobil üreticisi elektrikli araç planlarını duyurduktan sonra, diğer markalar da kendi planlarını duyurmak zorunda kaldı ya da geride kalmış gibi göründü. Tüketicilerin talebi çok önemli. Şarj istasyonları, alt yapı, yedek parça, servis ağı vs... bunların hepsi tüketicilerin talebini etkileyecektir. Eksik bir kısım az talep, az satış demektir. Şirketlerin tüketiciler tarafından talep edilmeyen bir kategoriye veya modele, yüksek yatırımlar yapması yıllarca kar elde etmemesi, zarar etmesi demek" dedi.
Singapur'dan İsveç'e kadar birçok ülke, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu yeni araçların satışlarını yasaklayacaklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, 2030'a kadar satışların yüzde 40-50'sinin elektrikli araçlar olmasını istediğini söylemişti.
Reuters'in raporuna göre otomobil üreticilerinin yatırımları elektrikli araçların menzilini artırmak, maliyeti düşürmak, performansı yükseltmek, elektrikli araç ve batarya üretiminin dünya çapında genişletilmesini amaçlıyor.