TOGG’dan sedan model sürprizi mi?

ABD
'NİN Las Vegas
kentinde bugün başlayacak tüketici elektroniği fuarı CES 2022
'de görücüye çıkacak yerli otomobil TOGG
'un resmi Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" mesajıyla paylaşılan görüntülerde daha önce gösterilen araçlardan farklı bir tasarım olması akıllara 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek?' sorusunu getirdi. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logosu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. ANKARA