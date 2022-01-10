Otomobilin adını değiştiren fuar

SON yıllarda otomobil firmalarının gözdesi haline gelen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES (Consumer Electronics Show) bu yıl da markaların akınına uğradı. ABD
'nin Las Vegas
kentinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen fuara BMW, Mercedes
- Benz, Fisker ile Stellantis Grubu
çatısı altındaki Jeep
, DS, Citroen
gibi markalar katıldı. Otomotiv dünyasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Togg da fuarda yerini aldı. Fuarda artık 150 yıllık bir geçmişe sahip otomobillerin de adının değişme vaktinin geldiği görüldü. Zaten birçok firma tekerlekli bilgisayar demeye başladı. Türkiye'nin otomobili Togg'un dünya sahnesine çıkaran CEO Gürcan Karakaş da otomobil yerine akıllı cihaz demeyi tercih ediyor.
POLİSLERİN İSTEMEDİĞİ TEKNOLOJİ
BMW, CES 2022'de otomotiv sektöründe yeni bir çığır açan renk değiştirme teknolojisini dünyanın beğenisine sundu. Fuara damgasını vuran BMW'nin Flow – E Ink renk değiştirme teknolojisi, BMW iX modelinin üzerinde otomobil ve teknoloji tutkunlarına tanıtıldı. Otomotiv sektörüne yeni bir boyut getiren bu teknoloji, otomobilin dış yüzeyinin elektrik sinyalleriyle uyarılarak gövdenin istenilen rengi alabilmesine olanak sağlıyor. Ancak hırsızlık, terör gibi olaylardan çekinen güvenlik kuvvetlerinin bu teknolojinin kullanımına sıcak bakmayacağı düşünülüyor. Açık ve koyu renklerin güneş ışığını yansıtma ve soğurma özellikleri dikkate alınarak geliştirilen bu teknoloji sayesinde klima sistemi araç içini soğutmak veya ısıtmak için daha az efor sarf ederek enerji tasarrufu yapabiliyor.
AMERİKALILAR KÜÇÜK SEVER MI?
FRANSIZ üretici Citroen, CES'de elektrikli mobilite çözümlerini tanıttı. Avrupa'da kısa sürede 14 bin adet satan Ami, Amerikalı tüketicilerin beğenisine sunuldu. İki tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında yeni bir segment yaratan elektrikli Ami, özellikle gençler ve genç yetişkinler olmak üzere ulaşım ve bireysel özgürlük arayan yeni nesil müşterilere hitap ediyor.
VEGAN MODELIN MENZILI 1000 KM
MERCEDES-Benz'in fuarda sergilediği Vision EQXX, 1.000 km'lik menzile ulaşabiliyor. İç tasarımda; mantarlardan vegan ipeğe, toz haline getirilmiş kaktüs liflerinden üretilen hayvansız deri alternatifine, yüzde 100 bambu elyafından zemin halılarına, zemin veya kapı döşemelerinde de geri dönüştürülmüş atık pet şişe malzemeler kullanılıyor.