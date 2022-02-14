Elektrikli otolara konsantre olacak

2021'I 15 bin 398 adetlik satış rakamıyla kapatan Mercedes-Benz Otomotiv, 2022'de elektrikli otomobillere konsantre olacak. Marka, 2022'de toplam otomobil satışları içinde elektrikli modellerin payının yüzde 10 olmasını hedefliyor. Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan
, "2022 yılında tamamen elektrikli otomobillere olan konsantrasyonumuzu daha da arttırarak, model yelpazemizi EQS, kompakt sınıftaki SUV modelleri EQA
ve EQB ile EQS'in elektrik mimarisine dayanan sportif üst sınıf sedan olan EQE
ile genişleteceğiz. 2022'de elektrikli otomobillerimizin toplam satışlarımızın yüzde 10'unu oluşturmasını planlıyoruz" dedi.