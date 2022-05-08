Otomotiv ihracatı Nisan’da 2,7 milyar dolara yükseldi

OİB'den alınan veri ve bilgilere göre, Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Nisan ayı performansı, bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Türkiye, bir kez daha otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üslerinden biri oldu.

İlk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 0,4 artışla 10,2 Milyar dolara yükseldi. Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve büyümeye dair negatif yönde tahminlerin yapıldığı bir dönemde Türkiye'nin Nisan ayı performans bu yılki en yüksek ihracat rakamını gösterdi.

Nisan ayında Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün bu yılın ilk dört ayında parite kaynaklı yaşadığı kayba da dikkat çeken OİB yetkilileri, "Bu yılın Ocak, Nisan döneminde euro ve dolar paritesi kaynaklı 700 milyon dolarlık ihracat kaybımız oluştu. Buna rağmen ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. İlk dört aydaki ortalama aylık ihracatımız ise 2,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti" dedi.