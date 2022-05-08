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Giriş Tarihi: 8.5.2022 12:43

Otomotiv ihracatı Nisan’da 2,7 milyar dolara yükseldi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Otomotiv ihracatı Nisan’da 2,7 milyar dolara yükseldi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)’in verilerine göre otomotiv endüstrisinin Nisan ayı ihracatı yüzde 11,5 artış gösterdi. Buna göre Nisan ayı ihracatı 2,7 Milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yıl en yüksek ihracat rakamı Nisan’da gerçekleşti. Sektörde, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs, midibüs ve minibüs gibi ürün gruplarında çift haneli artış yaşandı. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti.

OİB'den alınan veri ve bilgilere göre, Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Nisan ayı performansı, bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Türkiye, bir kez daha otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üslerinden biri oldu.

İlk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 0,4 artışla 10,2 Milyar dolara yükseldi. Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve büyümeye dair negatif yönde tahminlerin yapıldığı bir dönemde Türkiye'nin Nisan ayı performans bu yılki en yüksek ihracat rakamını gösterdi.

Nisan ayında Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün bu yılın ilk dört ayında parite kaynaklı yaşadığı kayba da dikkat çeken OİB yetkilileri, "Bu yılın Ocak, Nisan döneminde euro ve dolar paritesi kaynaklı 700 milyon dolarlık ihracat kaybımız oluştu. Buna rağmen ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. İlk dört aydaki ortalama aylık ihracatımız ise 2,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti" dedi.

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Otomotiv ihracatı Nisan’da 2,7 milyar dolara yükseldi
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