Otobüste üç noktalı emniyet kemeri standart

MERCEDES-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği seyahat otobüslerindeki tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerleri kullanan Türkiye'deki ilk marka oldu. Mercedes- Benz Türk, ağustostan itibaren tüm Travego ve Tourismo modellerinin yolcu koltuklarını üç noktalı emniyet kemerleri ile üretim bantlarından indirmeye başladı. Söz konusu emniyet kemerlerinin kullanımı ile olası bir kazada yolcuların ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek oranlarda azaltılması hedeflenerek seyahatler daha güvenli hale geliyor. Türkiye'deki yasal düzenlemelere göre; sadece sürücü, host/hostes ve bazı yolcu koltukları için üç noktalı emniyet kemerleri zorunlu olmasına rağmen Mercedes-Benz Türk, Travego ve Tourismo modellerinin tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerlerini standart donanım olarak sunarak güvenlik standartlarını yasal gerekliliklerin de üzerine yükseltmiş oldu. Üç noktalı emniyet kemerlerinin yaklaşık 60 yıl önce yolcuların kullanımına sunulmasıyla birlikte seyahatler daha güvenli hale geldi. Özellikle şehirler arası seyahatlerde, otobüslerin daha yüksek hızlarda gittiği durumlarda, üç noktalı emniyet kemerlerinin önemi daha da artıyor.