Avrupa’da otomobil ‘Oscar’ını elektrikli Jeep kazandı

Avrupa'da Yılın Otomobili 2023 (Car of the Year-COTY) sonuçları belli oldu. 23 ülkeden 61 jüri üyesinin oylarıyla Jeep Avenger 'Yılın Otomobili' seçildi. Yüzde 100 elektrikli Avenger toplam 328 puan aldı. COTY'nin 60 yıllık tarihinde ilk kez 7 finalist arasına girme başarısını gösteren Jeep, Avenger'la ilk kez 'Yılın Otomobili' seçilmiş oldu. Avenger'ı 241 puanla Volkswagen ID. Buzz, 211 puanla Nissan Ariya izledi. Kia Niro 200 puan, Renault Austral 163 puan, Peugeot 149 puan, Subaro Solterra/Toyota bz4X 133 puan aldı. Otomotiv dünyasındaki değişim COTY seçimlerinde de görülüyor. Her yıl finale kalan elektrikli otomobillerin sayısı artıyor. 2023'de de 7 finalistten 5'i elektrikliydi. Elektrikli Jeep Avenger'ın Türkiye'de yılın ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor. Avrupa pazarı için tasarlanan Avenger, Polonya'da üretiliyor.