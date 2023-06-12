Bursalı Clio yenilendi

Dünya genelinde bugüne kadar 16 milyon adet satılan Renault Clio yenilendi. Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen yeni Clio, eylülde yollara çıkacak. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı. OYAK Renault Fabrikaları'nda 3.4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor. Renault CEO'su Fabrice Cambolive "Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor" dedi.