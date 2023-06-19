İçten yanmalı son model

HONDA, Türkiye'de son içten yanmalı motorlu modelini 11'inci nesil Civic modelinin amiral gemisi olan Type R'i satışa sundu. Markanın bundan sonra Türkiye'ye getireceği modellerin hepsi hibrit olacak. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "Honda olarak Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmelere ve tüketici beklentilerine yönelik ürün gamımızı büyütmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda elektrifikasyon stratejimiz kapsamında hızla ilerliyoruz. Yeni hibrit SUV modellerimiz ZR-V ve CR-V'yi yılın son çeyreğinde müşterilerimiz ile buluşturacağız'' dedi.Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Civic Type-R taşıdığı özelliklerin yanı sıra muhtemelen son içten yanmalı modelimiz olduğu için de çok özel bir yere sahip. Tabii ki talebi çok ancak her ülke için belirlenen kota var. Bu yıl içerisinde 50 adet getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayıyı artırmak için şimdiden talepte bulunduk" şeklinde konuştu.