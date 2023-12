Bursa SUV üretim üssü oluyor

BURSA Oyak Renault fabrikasında 2027'ye kadar dört yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üçü, B ve C SUV segmentindeki SUV modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan Yeni Renault Duster, hibrit motor seçeneğiyle 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Bugün itibarıyla Bursa Oyak Renault fabrikasında Renault Clio ve Mitsubishi Colt modelleri üretiliyor. Yeni modüler platform üzerine üretilecek üç SUV modelle birlikte, Bursa SUV üretim üssü haline gelecek.Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında, Renault Group, Oyak ile birlikte 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden Oyak Renault fabrikasını, 2027'e kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç etmeyi planlıyor. MAİS CEO'su Dr. Berk Çağdaş, 2024'ten itibaren Türkiye'de yerlileştirilecek üç SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster'ın, Duster modelinin başarı hikâyesini sürdüreceğini söyledi. Çağdaş, "Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak" dedi.RENAULT Markası CEO'su Fabrice Cambolive, "Renault, güçlü ve güvenilir ortağı Oyak ile birlikte 54 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 7.5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye'deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. 'Uluslararası 2027 Oyun Planı' için Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa'nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz" dedi