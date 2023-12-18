SUV pazarında iddialı

Japon Honda, SUV segmentindeki iddiasını artıyor. Markanın dünya genelinde en çok satan SUV modeli olan CR-V'nin yeni nesli, gelişmiş yüzde 100 e:HEV hibrit teknolojisi ile yollara çıkıyor. E segmentinde yer alan, Honda Türkiye'nin hibrit SUV ailesini tamamlayan yeni CR-V e:HEV büyüyen boyutu, değişen tasarımı, yakıt tüketimi, konforu, genişleyen donanım ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. CR-V e:HEV, Avrupa'da ilk defa bir Honda modelinde sunulan Honda'nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 ile güvenlik iddiasını artırıyor.CR-V'nin dünyada SUV segmentine yön veren ilk modellerden biri olduğunu belirten Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "2019'da Honda Türkiye'nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye'ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor. Türkiye'de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. CR-V e:HEV, Honda Türkiye'nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz" dedi.Yamada, "3 ayrı model ile yer aldığımız bu segmentte sunduğumuz hibrit teknolojisi Honda farkını ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansını yenilenen hibrit teknolojisi ile birleştirerek arazi koşullarında bile üstün sürüş deneyimi sunan Honda CR-V e:HEV, "Büyüleyen Hibrit" sloganı ile yakıt performansında da iddialı olacak" diye konuştu.