Türkiye’de hedef büyüttü

Türkiye otomotiv pazarına 2023'ün ilk çeyreğinde giren Chery, 40 bin 590 adetlik satışla en çok satış yapan ilk 10 marka arasında yer aldı. 2024'te hedef büyüten markanın Türkiye yapılanması ise devam ediyor. Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery, Türkiye'de satış ve servis ağını genişletiyor.Chery Türkiye, İstanbul, Çorum, Mardin, Malatya, Van, Balıkesir ve Düzce illerinde açılışını gerçekleştirdiği 7 yeni hizmet noktasıyla beraber Türkiye'nin 30 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını 47 adede yükseltti. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, "Yeni yılla beraber 30 ilimizde bulunan 47 yetkili satıcımızla Türkiye'deki kullanıcılara tüm hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, yeni yılda da avantajlı olan 3 SUV modelimizle birlikte Chery'nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu gösterirken, yeni hizmet noktalarımızla birlikte satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi daha fazla memnun ederek yine daha fazla tercih edilen bir marka olmak" dedi.