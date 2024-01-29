2030’da Avrupa’da voltaj yükseltecek

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Stellantis, 2023'te Avrupa pazarında artan rekabete rağmen satışlarını yüzde 5.9 artırdı. Avrupa'da toplam satış sıralamasında ikinci oldu. Stellantis'in binek ve hafif ticari araç satışları Fransa'da yüzde 2.2, Almanya'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10.6, İspanya'da yüzde 3.5 ve İngiltere'de yüzde 16.8 arttı. Stellantis, 2022 mali yılına göre yüzde 14 artışla batarya elektrikli (BEV) pazarında hızla büyüyor. Şirket Avrupa'da yüzde 14.2 pazar payına sahip ve çeşitli batarya elektrikli araç segmentlerinde lider konumda. Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa Elektrik, Peugeot e-208, Jeep Avenger gibi modeller ve batarya elektrikli "Pro One" ticari araç serisinin tamamı yüzde 38.6 pazar payı ile şirketin performansına katkı sağladı. Stellantis, Dare Forward 2030 stratejik planının bir parçası olarak 2024 yılı sonuna kadar Avrupa'daki tamamen elektrikli model yelpazesini iki katına çıkarma yolunda ilerliyor.