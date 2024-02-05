Avrupa’da tünelden geçen ilk sürücüsüz araç

Avrupa'da ilk kez şehir içinde otonom şekilde biletli yolcu taşıma hizmeti sunan araç unvanını alan ve Karsan tarafından üretilen Otonom e-ATAK'ın, 2022 yılından bu yana hizmet verdiği Norveç'in Stavanger şehrindeki rotası güncellendi. Yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına daha imza atan Otonom e-ATAK, Stanvager şehrindeki mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden geçmeye başladı. Kavşak ve trafik ışıkları ile daha da zorlu bir rotada hizmet vermeye başlayan Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa'da tünelden geçen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu.Karsan'ın geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle ulaşımın geleceğine yön verdiğini söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, "Otonom e-ATAK'ın yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına imzamızı attık. Stanvager'daki mevcut rotamızı trafik ışıkları, kavşaklar ve bir de tünelle genişlettik. Tüneller kısıtlı sinyal ve aydınlatma sebebiyle otonom araçlar için çok zorlu bir sınav. Bu sınavı Otonom e-ATAK ile kusursuz şekilde verdik. Bu da Karsan Otonom e-ATAK'ı, Avrupa'da tünelden geçen ilk ve tek otonom toplu taşıma aracı yaptı. Bu önemli başarıyla hem Türk otomotiv sektöründe yine bir kilometre taşına imzamızı atarken aynı zamanda şirketimizin otonom ulaşım alanındaki öncü ve lider konumunu bir kez daha ortaya koymuş olduk" dedi