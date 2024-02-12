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Giriş Tarihi: 12.2.2024

Elektrikli portföyü genişliyor

Elektrikli portföyü genişliyor
MERCEDES-BENZ, otomotiv sektörünün rekor kırdığı 2023 yılında otomobil satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 24 bin 646 araç satışı gerçekleştirdi. Bu satış rakamıyla premium segment liderliğini sürdüren Mercedes-Benz, hafif ticari araçlarda da satışını yüzde 47 oranında artırdı. Rekor yılında gelen bu güçlü performans Mercedes-Benz Türkiye'yi global ülke sıralamasında da iki basamak yukarı taşıyarak 12'nci sıraya oturttu. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, bu yıla da iddialı başladıklarını söyledi. Hedeflerinin 2024'te de premium pazarda liderlik olduğunu ifade eden Bekdikhan, şöyle devam etti: "2023'te elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 gerçekleşti. 2024 Ocak'ta da her 7 araçtan 1'i elektrikli oldu. Yeni modellerimizin katkısıyla 2024'te satışlarımızın yüzde 25'inden fazlasının elektrikli olmasını hedefliyoruz. Elektrikli G-Serisi markamız adına yılın en önemli lansmanlarından biri olacak. Yılın ikinci yarısında hafif ticari araç ailemizin yeni modellerini ve tamamen elektrikli eSprinter ve EQV'yi de Türkiye pazarına sunacağız."
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Elektrikli portföyü genişliyor
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