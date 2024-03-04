Yılın ikinci çeyreğinde yola çıkacak

BYD, Cenevre'de şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i modelinin örtüsü ilk kez burada kaldırıldı. Böylece 2008'de yine Cenevre'de BYD F3DM ile dünyanın ilk plug-in hibrit modelini tanıtan BYD, 2024'te ise bu teknolojinin geldiği son noktayı ortaya koydu. D segmenti plug-in hibrit SUV, Avrupa'dan önce bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de sunulacak.Fuarda, BYD TANG'ın yanı sıra BYD'nin premium markaları YANGWANG ve DENZA modelleri de sergilendi. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Yeni teknolojilerimizi, Cenevre gibi prestijli bir fuarda sergilemek, BYD'nin ne kadar iddialı olduğunun bir kanıtı. Bu yeniliklerle birlikte 2024'e hızlı başladık ve bu yıl en çok konuşulan marka olacağımızı şimdiden görebiliyoruz" dedi.