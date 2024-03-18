12 modelin 8’i yenileniyor

Peugeot Türkiye, 2024'te ürün gamının yüzde 75'ini yenileyecek. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Türkiye pazarında 12 tane modelimiz var. Bu yıl 8 tanesi yenileniyor. Yeni 208 dönüşümüne başladığımız ilk araç. Hemen arkasından ticari araç ürün gamımız yenilenecek" dedi. Yeni Peugeot 208, mart itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İkisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına giriş yapan yeni 208, 498 km şehir içi menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu, yeni tasarımı ve yeni güç-aktarma sistemiyle dikkat çekiyor.